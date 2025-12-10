Личаківський районний суд Львова виніс вирок військовому капелану, директору ТзОВ «Всеукраїнська аграрна компанія» Олександру Юрічуку, який за 20 тис. євро обіцяв допомогти у перетині кордону чоловікам призовного віку. У суді він заявив, що не мав наміру переправляти ухилянтів, а лише хотів отримати гроші від них. Суд призначив йому покарання – 3 роки тюрми.

За матеріалами справи, у квітні 2024 року під час телефонної розмови Олександр Юрічук пообіцяв допомогти виїхати чоловіку призовного віку за кордон за 20 тис. євро (847 тис. грн за тодішнім курсом НБУ). Для оформлення фейкових документів йому потрібно було отримати копію паспорта та свідоцтво про реєстрацію авто.

В організації схеми був залучений ще один військовий капелан, який у травні 2024 року отримав гроші від потерпілого на території торговельного центру «Епіцентр» у Львові на вул. Богдана Хмельницького, 188а, де його затримали правоохоронці. Вилучені гроші були імітаційними, оскільки клієнт співпрацював із правоохоронцями.

У суді останній визнав лише вину у шахрайстві та зазначив, що після окупації АР Крим він разом зі своєю сім’єю переїхав на підконтрольну Україні територію, де активно почав займатися волонтерством та допомагати ЗСУ. Він є також служителем церкви та військовим капеланом. У суді він пояснив, що на момент затримання він чекав на товар із Китаю, але оплатити його на той час він не міг, тому він вирішив у такий спосіб отримати гроші, які за його словами потім хотів повернути.

Із матеріалів справи стало відомо, що Олександр Юрічук є уродженцем АР Крим, який обіймає посаду директора ТзОВ «Всеукраїнська аграрна компанія». У суді він визнав свою вину та заявив, що реального наміру допомогти із перетином кордону не мав, а лише хотів отримати гроші.

Цю справу розглянув суддя Володимир Мармаш, який дослідив усі матеріали справи та визнав Олександра Юрічука винним у шахрайстві у великих розмірах (ч.2 ст.15 ч.4 ст. 190 ККУ) та призначив покарання – 3 роки тюрми. Також він має сплатити 11 тис. грн процесуальних витрат. На вирок ще можна подати апеляцію.