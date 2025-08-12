Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів спростити можливість перетину державного кордону для молодих українців. Про це він повідомив на пресконференції у вівторок, 12 серпня, передає телеканал «Ми-Україна».

«Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років», – сказав Зеленський.

За його словами, це «позитивна та правильна історія, що допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізуватись у навчанні».

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації до 5 листопада. Це вже 16-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.