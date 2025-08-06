Статистика студентської міграції українців зростає

У західних університетах (Європа, США, Канада, Австралія) більш ніж уп’ятеро зросла кількість українських студентів. Якщо у 2008-2009 навчальному році українців за кордоном навчалося 21 тис., то у 2023-2024 році їхня кількість зросла до 115 тис. Від загальної кількості студентів в Україні денної форми навчання це 11%. Про підсумки дослідження на «Вокс Україна» розповів віцепрезидент з питань освіти Київської школи економіки Єгор Стадний.

З 2008 року кількість українських студентів за кордоном щороку зростала на 2-7 тис. До 2014 року головною мотивацією була якісна освіта та кар’єрні перспективи. Однак російська агресія пожвавила студентську міграцію за кордон: до 2018 року їхня кількість подвоїлася.

У 2022-2023 навчальному році кількість українських студентів за кордоном виросла на 47% у порівнянні з попереднім роком.

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Країни, де вчаться українці

Серед найпопулярніших країн, куди виїжджає вчитися найбільше українців, є Німеччина, Польща, США, Франція та Чехія. Ці країни були популярні і в попередні роки. Однак після початку повномасштабної війни українці найчастіше вступають в університети Польщі (40% усіх українських студентів, що навчалися за кордоном).

Після 2022 року студентська міграція відбувалася найчастіше у Польщу, Канаду, Словаччину, Німеччину, Чехію, Францію, Литву. На ці сім країн припадає понад 80% всього приросту. При цьому в Польщі, Німеччині та Чехії, які й раніше були популярними серед українських студентів, кількість студентів з України виросла на 30-40% порівняно з попереднім роком, а в Словаччині – на 80%.

У 2023-2024 навчальному році українці становили:

у Словаччині 53,5% від усіх іноземних студентів,

у Польщі – 43,1%,

Литві (16,7%),

Чехії (12,2%),

Болгарії (11,2%)

Естонії (9,9%).

За даними Євростату, після 2022 року в країни ЄС виїхали до 1,4 мільйона українських дітей (до 18 років), з яких від 300 до 340 тис. осіб підлітків (14-17 років), які потенційно можуть стати студентами у цих країнах і залишитись.