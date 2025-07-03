З вересня 2025 року в Україні почнуть впроваджувати базову загальновійськову підготовку (БЗВП) для студентів університетів – йдеться про другокурсників, які навчаються за денною чи дуальною формою навчання. Видання «Дзеркало тижня» зібрало думки військових та заступника міністра освіти, щоб зрозуміти, чи готова Україна до цих змін.

БЗПВ викладатимуть із другого курсу ЗВО, навчання включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах. Теорію мають пройти і чоловіки, і жінки. Практичний курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику за власним бажанням і після медичного огляду.

Найбільший акцент планують зробити на вивченні основ вогневої підготовки (поводження зі стрілецькою зброєю, ручними гранатами) – 30 годин із загальних запланованих 90. Одним із пріоритетів буде також тактична підготовка (дії солдата в бою, в наступі) – 18 годин, трохи менше на домедичну допомогу – 8 занять.

Київська школа економіки організувала дискусію про БЗВП в університетах. На думку учасників обговорення, є ризик, що базова військова підготовка може стати формальністю, якщо у реалізацію нововведення не вкласти гроші, також потрібно знайти людей для його реалізації.

«Поки на ці два питання (де взяти кошти й людей – ред.) не буде відповіді, все це має велику загрозу перетворитися на імітацію, – каже капітан 12-ї бригади НГУ «Азов» Ігор Якубовський. – Імітацію, коли, як і військова кафедра свого часу, навчальний заклад домовлятиметься з навчальним центром, що ті заплющують на все очі і ставлять оцінку “все добре”. А якщо це ще буде закінчуватися військовою присягою, це буде катастрофа».

За словами заступника директора департаменту військової освіти і науки МОУ Максима Кас’яненка, працівників військових вишів залучають до підготовки викладачів БЗВП. Наразі навчання пройшли близько 500 людей, але цього не достатньо.

Проблема є із фінансування БЗВП та необхідним обладнанням для теоретичних занять. Міністерство освіти і науки повідомило, що у них є на цю програму лише 62 млн грн.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький вважає, що базова загальновійськова підготовка студентів не має бути обов’язковою.

«Примусити 120 приблизно тисяч студентів другого курсу проходити в обов'язковому порядку такий курс, який зараз передбачений, не варіант. Що ми будемо робити з такою реальністю, коли велика кількість людей (я говорю про тисячі), захочуть відкупитися від БЗВП: “Я не хочу, не можу з різних причин, а давай, шановний пане інструкторе, запишеш мене, і ось тобі 100 баксів”. І це буде загальнонаціональна проблема. Ми просто створюємо корупціогенну пастку», – вважає Михайло Винницький.

Він додав, що зараз є зареєстрований законопроєкт, який узагалі скасовує БЗВП як обов'язкову частину навчального процесу, натомість передбачає курс «Основи національного спротиву». Заступник міністра освіти не повідомив деталей, однак сказав, що не сумнівається в тому, що тривалість теоретичної частини в новому курсі не зміниться, «але все решта має суттєво змінитися і буде змінено до найближчого часу».

Як повідомляв ZAXID.NET, обов’язкову базову військову підготовку для студентів почнуть впроваджувати із 1 вересня 2025 року. Відмова від проходження практичної частини буде підставою для відрахування.