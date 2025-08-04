Подати заявку на грант можна до вересня

Молодь віком 20-25 років зі Львова та громади може долучитися до реалізації Молодіжної стратегії Львова та отримати фінансування для втілення власного проєкту, що покращить життя у місті. Про це повідомили у Львівській міській раді. Відбір програм індивідуальних грантів «Твій хід» триватиме до 3 вересня.

«Головна умова – проєкт повинен бути спрямований на сталий розвиток Львова, відповідати одному з напрямів молодіжної стратегії міста та мати реалістичний бюджет у межах 100 тис. грн. Окрім фінансування, учасники отримають менторську підтримку та можливість стати частиною Уповноваженого органу з реалізації молодіжної політики Львова та Координаційної ради з реалізації Молодіжної стратегії міста», – повідомили у міськраді.

Проєкти реалізовуватимуть з жовтня до грудня 2025 року. Найбільшу увагу отримають проєкти, що розвивають молодіжне середовище, сприяють інклюзії, психічному здоров’ю, екології, співпраці й культурним трансформаціям. Особлива увага – ініціативам для підтримки вразливих груп. Учасники повинні мати досвід реалізації ініціатив, чітко сформульовану мотивацію та бажання розвиватися разом із містом.

Грантова програма реалізовуватиметься вже вдруге. За час першого набору заявок обрали шістьох переможців.