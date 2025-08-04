Ще зі школи діти можуть починати накопичувати гроші для омріяних покупок

Банківська та фінансова юристка Олеся Михайленко розповіла МАН, як підліткам самостійно розвивати фінансову грамотність і ефективно використовувати та накопичувати кошти. Вона пояснила, як математичне мислення допомагає керувати заощадженнями.

Що таке фінансова грамотність

Це уміння заробляти гроші й ефективно розпоряджатися ними: планувати витрати, відкладати й накопичувати. Важливо розуміти, як працюють гроші, що таке відсоткова ставка Національного банку України, інфляція, чому ростуть ціни, що таке податки й чому громадяни мають їх платити.

Як математичне мислення допомагає управляти фінансами

Математичне мислення – раціональне, ґрунтується на фактах, а не на емоціях та відчуттях. Важливо розвивати логічне та критичне мислення, аналізувати ситуації з погляду математики. Окрім правильного планування, це оберігає людину від маніпуляцій.

До прикладу, кандидат на виборах обіцяє знизити податки і підвищити пенсії. Фінансово грамотна людина розуміє, що це популізм: якщо надходження до бюджету знизяться через зменшення податків, а видатки внаслідок збільшення пенсій зростуть, цю різницю треба буде покрити. У такому випадку має з’явитися додаткове джерело доходу.

Як підліткам розвинути фінансову грамотність

Підлітки до 16 років можуть відкрити банківський рахунок. На картці створити «банку» чи «конверт» і відкладати гроші для своєї фінансової цілі, наприклад, купівлі приставки, квитка на концерт улюбленого виконавця тощо. Так ви розвинете навичку самоконтролю і матимете меншу спокусу витратити відкладене. Це хороша підготовка до самостійного життя і розуміння того, як дорослі накопичують гроші для великих покупок.

Для підлітків, старших за 16 років, доступні депозити. Ви «позичаєте» свої кошти банку під певний відсоток. За рік чи інший визначений термін можете отримати свої вкладені кошти разом із прибутком.

Але такий дохід оподатковується: тобто якщо ви поклали 1000 гривень під 15 відсотків річних, то отримаєте не 1150 гривень, а менше.

Повнолітні громадяни (це старшокласники та студенти) можуть купувати облігації внутрішньої державної позики чи військові облігації. Це цінні папери, які мають низьку вартість і не оподатковуються. Одна облігація коштує 1000 гривень, її можна придбати, наприклад, за подаровані на день народження гроші й отримати прибуток у довгостроковій перспективі.

Які ресурси корисні підліткам для навичок управління фінансами

На платформі Prometheus є кілька курсів про фінанси та управління ними: «Економіка для всіх», «Особистий та сімейний бюджет».

Школярі, які добре володіють англійською мовою, можуть переглянути курс «Фінансове планування для молоді» від Coursera.

Національний банк України запустив платформу «Гаразд» для підвищення рівня фінансової грамотності населення. Там можна перевірити власні знання, дізнатися фінансові лайфхаки й отримати відповіді на популярні питання.

Банкіри Англії створили посібник «Чому б нам не надрукувати більше грошей?» про базові знання з економіки і окремим розділом про особисті фінанси. Вона більше підійде студентам, ніж школярам.