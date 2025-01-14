Учні навчаться заощаджувати і правильно розподіляти бюджет

З нового навчального року у школах України як обов’язковий предмет викладатимуть фінансову грамотність і підприємництво. Цього навчатимуть учнів 8-9 класів, повідомляє «Освіторія» з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Курс «Підприємництво і фінансова грамотність» стане обов’язковою навчальною дисципліною у закладах загальної середньої освіти із навчального 2025-2026 року. Для цього вже підготували 96 вчителів та напрацювали навчальний курс. Зараз відбувається пілотне викладання курсу для учнів 8-х класів.

«Актуальність цього курсу зумовлена потребою в якісних знаннях для учнів, які допоможуть їм орієнтуватися у сучасному фінансовому світі та ухвалювати обґрунтовані рішення», – пише Фонд, представники якого допомагали укладати навчальну програму.

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Навчальна програма курсу складається з двох частин та містить 8 окремих розділів. У 8 класі учнів навчатимуть основ фінансової грамотності та формування фінансової культури, на це виділять 17 годин.

У 9 класі програма розрахована на 35 годин і передбачає 6 розділів:

Гроші та їхнє призначення,

Банківські та небанківські фінансові установи,

Базові фінансові послуги,

Захист прав споживачів фінансових послуг,

Основи підприємництва,

Проєкт «Шкільне підприємництво – від ідеї до реалізації (практичний кейс)».

Навчальну програму курсу почали напрацьовувати від 2021 року, коли МОН затвердило модельну навчальну програму для 8-9 класів. У 2024 році на її основі стартувало пілотне викладання цього курсу для восьмикласників.