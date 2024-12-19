Важливо з дитинства навчити школярів правильно розпоряджатися та заощаджувати ресурси

З наступного навчального року предмет «Фінансова грамотність» стане обов’язковим у львівських школах. Торік фінансової грамотності навчали учнів 10-11 класів з 50 шкіл Львова, цьогоріч охопили ще й восьмикласників. Про це повідомила пресслужба міської ради.

Впродовж двох останніх навчальних років львівські школярі навчалися фінансової грамотності та підприємливості за благодійним проєктом «Сміливість бути».

«Такі цікаві та креативні проєкти дозволять дати нашим учням значно більше знань, охопити теми, які не враховані поки у навчальній програмі, але є дуже важливими у повсякденному житті. Сьогодні наші учні вже знають, що таке підприємництво, заощадливість, як правильно формувати сімейний бюджет. Будемо разом працювати, щоб і надалі виховувати фінансово грамотних та досвідчених школярів», – зазначив керівник управління освіти міста Андрій Закалюк.

З вересня учні з вчителями та амбасадорами фінансової грамотності опрацьовували практичні підходи до викладання «Підприємництва та фінансової грамотності» та разом пройшли 6 етапів навчання:

smart-ціль, де кожен вчитель визначав цілі, сформулював, чому вони важливі чи реальні в часі.

заощадження: учасники шукали, що можна заощаджувати, крім грошей. Ми працювали з різними елементами, починаючи від того, що можна заощаджувати енергію, здоров’я, воду, час.

робота над самопрезентацією, бо вміння комунікувати свої сильні сторони – це те, що треба розвивати у дітях.

короткі лекції та уроки для батьків,

підготовка презентації.

Дистанційна школа «Оптіма» запрошує на безоплатний вебінар, який відбудеться онлайн вже 8 січня о 19:00. На ньому ви дізнаєтеся про ексклюзивні освітні матеріали для учнів 1-11 класів, можливості навчання для українських сімей за кордоном, стипендії та міжнародні програми. Це унікальний шанс забезпечити своїй дитині доступ до справді якісної освіти!

Зазначимо, що Львівська міська рада преміює успішних школярів та винагороджує переможців різноманітних конкурсів та олімпіад.