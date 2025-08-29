

Цитата дня «У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. Якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам дуже потрібно, щоб передусім вони закінчували тут школу, і щоб батьки їх не вивозили. Вони їх починають вивозити без закінчення школи і це дуже погано. У старших класах вони втрачають зв’язок з Україною. На сьогодні це факт.. Йде мова вже про тисячі, я не кажу сотні тисяч, але питання про тисячі. Ми бачимо наростання цього питання»

Володимир Зеленський, президент України, 29 серпня 2025 року



Президент України Володимир Зеленський заявив, що з України вивозять тисячі хлопців до завершення школи і вони втрачають зв'язок з країною. На його думку, дозвіл виїжджати за кордон до 22 років може змінити цю ситуацію і більше хлопців здобуватиме освіту в Україні. Водночас він уточнив, що наразі немає масового виїзду за кордон чоловіків 18-22 років, а ті, хто хотіли виїхати, вже давно це зробили.