Координаційного штабу з питань поводження з полоненими

фото Координаційного штабу з питань поводження з полоненими

Найближчим часом Україна проведе експертизу решток та встановить, чи дійсно вони належать українцям

У четвер, 20 листопада, до України повернули 1000 тіл загиблих військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Російська сторона стверджує, що тіла належать українським військовим. Втім, раніше Росію неодноразово викривали на тому, що вона передавала Україні тіла росіян.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл», – повідомили у пресслужбі Коордштабу.

Нагадаємо, востаннє обмін тілами загиблих військових відбувся 23 жовтня. Тоді в Україну у межах репатріаційних заходів повернули 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським захисникам.

У червні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив , що росіяни навмисно ускладнюють процес ідентифікації повернутих до України 6000 тіл загиблих військових та цивільних. В межах репатріації загиблих українців росіяни передавали змішані з тілами російських окупантів, ліквідованих на фронті.