У четвер, 23 жовтня, у межах репатріаційних заходів в Україну повернули 1000 тіл, які за твердженням росіян належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям», – йдеться у повідомленні.



Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ найближчим часом проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікують тіла.



У Коордштабі зазначили, що репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників штабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти та ДСНС.

Збройні сили здійснюють перевезення репатрійованих до державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих правоохоронцям та працівникам судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Нагадаємо, 19 серпня до України повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців. Серед них були ті, хто помер у російському полоні.