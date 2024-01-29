За 2022 рік чиновник заробив понад 925 тис. грн

Колишній начальник Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш опублікував декларацію про доходи за 2022 рік. Також посадовець оприлюднив декларацію про своє майно, яку подають при звільненні з посади. Адже 29 грудня минулого року президент України звільнив його з Тернопільської військової адміністрації. В документі вказані доходи за 2023 рік. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, Володимир Труш за 2022 рік заробив понад 925 тис. гривень, а за 2023 рік – 1 007 857 гривень. Готівкою чиновник тримає 950 тис. гривень, а його дружина, Ірина Труш – 270 тис. гривень.

Декларацію про доходи за 2022 рік Володимир Труш оприлюднив 26 січня 2024 року. В ній він вказав, що має спільне майно разом з дружиною Іриною Труш та тещею Катериною Ленц. Водночас в теперішніх деклараціях відсутня інформація про майно, яке належить доньці Володимира Труша – Анастасії. Екс-начальник Тернопільської ОВА задекларував у своїй власності квартиру площею 59,4 м2 в селі Зубра Львівського району. Його дружина спільно з Катериною Ленц володіє будинком площею 158 м2 та гаражем, стайнею і вбиральнею площею понад 52 м2 в Рогатині Івано-Франківської області. Як офіційне місце проживання Володимир Труш зареєстрував батьківський будинок у Рогатині. Також колишній чиновник в декларації вказав квартиру в Тернополі, де безкоштовно проживав поки був на посаді керівника облдержадміністрації. Належить це помешкання Василю Павлюху.

У сім’ї Труша є великий автопарк. Дружина Ірина володіє двома автомобілями Mercedes-Benz S500L 2010 року випуску та Fiat Scudo 2006 року випуску, а за дорученням їздить на Audi Q8 2019 року випуску. Володимир Труш володіє BMW X5 2012 року випуску.

За 2022 рік колишній керівник ОВА отримав 925 892 гривні заробітної плати та задекларував два подарунки у негрошовій формі, але номінальною вартістю в 250 та 1716 гривень. Дружина колишнього чиновника отримала понад 54 тис. грн зарплати як викладач в Західноукраїнському національному університеті. Також Ірина в цьому ж вищому закладі отримала стипендію – 87 168 гривень.

Готівкою Володимир Труш тримає 950 тис. гривень, а на його банківських рахунках в «Приватбанку» розміщено 236 тис. грн. Ірина Труш має 270 тис. грн готівкою.

У декларації про доходи за 2023 рік, яку колишній начальник Тернопільської ОВА подав при звільненні, відомості про рухоме і нерухоме майно сім’ї Трушів не змінилися. Однак чиновник зазначив 1 007 857 грн зарплати. Також вдвічі зросли доходи на банківських рахунках – Володимир Труш задекларував понад 600 тис. грн в «Приватбанку» та «Універсал Банку». Також його дружина отримала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю. За 2023 рік він склав майже 192 тис. грн. Згідно з даними Youcontrol Ірина Труш є керівником в ТОВ «Авт-Захід», яке займається гуртовою торгівлею різних товарів.