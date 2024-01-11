Петро Баб'юк припинив виконувати повноваження голови суду 15 грудня 2023 року

Колишній голова Тернопільського окружного адміністративного суду Петро Баб’юк оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік. На посаді очільника суду його офіційно замінили 15 грудня 2023 року. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, керівник суду за цей період заробив майже 1,5 млн гривень. Також Петро Баб’юк задекларував 1 150 000 гривень готівкою, а його дружина Наталя Баб’юк – 710 000 гривень готівкою.

Екс-голова Тернопільського окружного адміністративного суду Петро Баб’юк декларацію про доходи за попередній рік подав 2 листопада 2023 року. Згідно з документом, спільним майном володіє не лише суддя, але й його дружина Наталя Баб’юк, син Денис та донька Каріна. У власності судді є житловий будинок загальною площею 388 м2, набутий в 2010 році, та земельна ділянка площею 1600 м2. Уся ця нерухомість знаходиться в селі з елітною нерухомістю під Тернополем – Байківцях Також сім’я Баб’юків у спільній власності має квартиру площею майже 264 м2 у Тернополі. 50% цього помешкання належить і батьку судді – Михайлу Баб’юку.

Їздить Петро Баб’юк на автомобілі марки Mercedes-Benz GLK350 2009 року випуску. За 2022 рік суддя отримав 1 419 304 грн зарплати. Його дружина, яка працює в централізованій бухгалтерії дошкільних навчальних закладів управління освіти Тернопільської міської ради одержала 57 257 грн зарплати. Також Наталя Баб’юк отримала проценти від «Таскомбанку» в розміні понад 44 тис. грн.

Також Петро Баб’юк задекларував 1 150 000 гривень готівкою, а його дружина Наталя Баб’юк – 710 000 гривень готівкою. Окрім того, суддя тримає на банківських рахунках 166 142 гривні, а Наталя Баб’юк – понад 65 тис. грн.

Додамо, що декларації про доходи за 2021 рік Петро Баб’юк задекларував значно менше готівкових коштів – 980 тис. грн, а у його дружини було більше грошей на банківських рахунках. В «Приватбанку» Наталя Баб’юк тримала майже 204 тис. грн, а в «Таскомбанку» – 441 тис. грн.

В грудні 2023 року Петро Баб’юк офіційно припинив виконувати повноваження голови суду, а став заступником. На його посаду було призначено Уляну Мірінович. За інформацією тернопільських медіа, Петро Баб’юк також є сином директорки Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, депутатки Тернопільської міської ради Марії Баб’юк.