Екс-голова Тернопільського окружного адмінсуду подав декларацію про доходи за 2022 рік
Готівкою чиновник тримає 1 150 000 гривень
Колишній голова Тернопільського окружного адміністративного суду Петро Баб’юк оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік. На посаді очільника суду його офіційно замінили 15 грудня 2023 року. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, керівник суду за цей період заробив майже 1,5 млн гривень. Також Петро Баб’юк задекларував 1 150 000 гривень готівкою, а його дружина Наталя Баб’юк – 710 000 гривень готівкою.
Екс-голова Тернопільського окружного адміністративного суду Петро Баб’юк декларацію про доходи за попередній рік подав 2 листопада 2023 року. Згідно з документом, спільним майном володіє не лише суддя, але й його дружина Наталя Баб’юк, син Денис та донька Каріна. У власності судді є житловий будинок загальною площею 388 м2, набутий в 2010 році, та земельна ділянка площею 1600 м2. Уся ця нерухомість знаходиться в селі з елітною нерухомістю під Тернополем – Байківцях Також сім’я Баб’юків у спільній власності має квартиру площею майже 264 м2 у Тернополі. 50% цього помешкання належить і батьку судді – Михайлу Баб’юку.
Їздить Петро Баб’юк на автомобілі марки Mercedes-Benz GLK350 2009 року випуску. За 2022 рік суддя отримав 1 419 304 грн зарплати. Його дружина, яка працює в централізованій бухгалтерії дошкільних навчальних закладів управління освіти Тернопільської міської ради одержала 57 257 грн зарплати. Також Наталя Баб’юк отримала проценти від «Таскомбанку» в розміні понад 44 тис. грн.
Також Петро Баб’юк задекларував 1 150 000 гривень готівкою, а його дружина Наталя Баб’юк – 710 000 гривень готівкою. Окрім того, суддя тримає на банківських рахунках 166 142 гривні, а Наталя Баб’юк – понад 65 тис. грн.
Додамо, що декларації про доходи за 2021 рік Петро Баб’юк задекларував значно менше готівкових коштів – 980 тис. грн, а у його дружини було більше грошей на банківських рахунках. В «Приватбанку» Наталя Баб’юк тримала майже 204 тис. грн, а в «Таскомбанку» – 441 тис. грн.
В грудні 2023 року Петро Баб’юк офіційно припинив виконувати повноваження голови суду, а став заступником. На його посаду було призначено Уляну Мірінович. За інформацією тернопільських медіа, Петро Баб’юк також є сином директорки Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, депутатки Тернопільської міської ради Марії Баб’юк.