Андрій Садовий отримав 829 тис. грн зарплати у Львівській міськраді

Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Очільник міста вказав 829 тис. грн зарплати, ще близько 10 млн грн доходів та 5,7 млн грн позики вказала його дружина Катерина Кіт-Садова.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Андрій Садовий отримав 829 тис. грн зарплати у Львівській міськраді та задекларував авторське право на знак «Самопоміч». Загальний дохід його дружини Катерини Кіт-Садової становить близько 10 млн грн, зокрема у цю суму входить 7,6 млн грн дивідендів та 2,3 млн грн зарплати від ПрАТ «ТРК Люкс». Катерина Кіт-Садова також вказала 5,7 млн грн позики від гендиректора ТРК «Люкс» Романа Андрейка, яку вона повернула наприкінці 2023 року.

Подружжя Садових не купувало нової нерухомості чи автомобілів. Катерині Кіт-Садовій належить житловий будинок (660 м2) та дві земельні ділянки у Львові, третю ділянку вона орендує. Як і раніше, дружина мера Львова задекларувала автомобіль Škoda Kodiaq (2017 року випуску) та Mercedes-Benz V 300 (2021 року випуску), придбаний у листопаді 2021 року вартістю 2,3 млн грн.

Катерина Кіт-Садова є основною співвласницею медіахолдингу ПрАТ «ТРК Люкс», куди входить 24 канал, радіостанції «Люкс» та «Максимум», а також низка онлайн-видань, зокрема і ZAXID.NET.

Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький подав свою декларацію про доходи за 2023 рік. Видання ZAXID.NET писало й про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022-2023 роки.