У полон взяли морпіхів із 40-ї БрМП Росії

Село Новий Комар, що розташоване у Волноваському районі Донецької області, знаходиться під контролем Сил оборони. Про це у четвер, 5 грудня, речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин повідомив у коментарі «Суспільне Донбас».

«Ворога вибили звідти і населений пункт Новий Комар, що розташований у Волноваському районі Донецької області та входить до Великоновосілківської селищної громади, знаходиться під контролем Сил оборони», – зазначив речник.

Відомо, що про повернення села під контроль українців у середу, 4 грудня, повідомляли також аналітики DeepState. За їхніми даними, населений пункт відбивали у росіян бійці 48-ї ОШБ ім. Номана Челебіджіхана.

«Російські окупанти зазнали великих втрат, багато хто втік до траси. У полон взято ворожих морпіхів із 40-ї БрМП РФ. Аналітики зазначили, що село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ ім. Номана Челебіджіхана. Відзначають успішну роботу розрахунків FPV-дронів, залучених до звільнення Нового Комара», – пишуть на сторінці батальйону.

Нагадаємо, спецпризначенці підрозділу «Омега» Національної гвардії України, який базується на Львівщині, провели успішну операцію зі знищення російської піхоти в тилу ворога на Донеччині. Бійці заклали вибухівку і підірвали усю будівлю разом з окупантами.