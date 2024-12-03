На Курщині бійці ССО захопили у полон вісьмох росіян

Бійцям Сил спеціальних операцій двічі вдалося зайти на позиції росіян у Курській області та ліквідувати 17 військових. Ще восьмеро росіян здалися у полон. Про це у вівторок, 2 грудня, повідомили у Командуванні ССО.

Зазначається, що бойові завдання виконували військові 8-го полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.

«В одному з нічних епізодів, воїни ССО тихо пробралися просто на ворожі позиції, знищили сімох росіян та своїми діями змусили решту здатися у полон. Восьмеро російських військових обрали життя та поповнили обмінний фонд», – йдеться у повідомленні.

Під час проведення другої операції бійці ССО ліквідували ще десятьох росіян. Наголошується, що після виконання бойових завдань українські спецпризначенці відійшли без втрат.

Військові ССО оприлюднили відео з кадрами проведених операцій.

Зазначимо, що бійці Сил спеціальних операцій регулярно поповнюють полоненими росіянами обмінний фонд. 27 листопада у пресслужбі ССО повідомили про взяття у полон кількох десятків росіян на Курщині. Перед цим, 10 листопада, військовим ССО також вдалося зайти у тил росіян у Курській області, знищивши 14 ворожих військоих. Ще троє військових ЗС Росії – здалися у полон.