Львівські спецпризначенці замінували та підірвали будівлю з російською піхотою

Спецпризначенці підрозділу «Омега» Національної гвардії України, який базується на Львівщині, провели успішну операцію зі знищення російської піхоти в тилу ворога на Донеччині. Бійці заклали вибухівку і підірвали усю будівлю разом з окупантами.

Кадри бойової роботи бійців спецпідрозділу «Омега» на Донеччині оприлюднила пресслужба підрозділу у четвер, 5 грудня.

Як зазначається в описі відео, бійці 4-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» здійснили вилазку в тил ворога та підібралися до будівлі, де засіла ворожа піхота. Її вирішили знищити, заваливши усю споруду прямо на окупантів.

«Для цього спецпризначенці під’їхали впритул до будівлі з ворогом під вогневим прикриття. За лічені хвилини будинок був нашпигований вибуховими пристроями, які детонували одразу, як тільки бійці від’їхали. Таким чином спецпризначенці побажали “доброї ночі” окупантам», – повідомили в підрозділі.

На відео чутно емоційні крики бійців, які були на волосину від можливої загибелі. Аеророзвідники «Омеги» зафіксували результат ризикованої операції бійців: будівля поховала окупантів під завалами.