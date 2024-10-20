Розвідники взяли штурмом ворожу позицію морпіхів в Курській області

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили підрозділ російських морських піхотинців у Курській області.

Як уточнили поліські десантники, 14 загиблих російських окупантів входили до 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Розвідники взяли штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок у Курській області.

«Військові злочинці були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що орки не те, що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути», – ідеться в повідомленні.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що українські захисники також взяли в полон російських морпіхів зі 155-ї бригади. Відомо, що серед полонених окупантів – колишні в'язні із колоній суворого режиму.

У розмові з військовослужбовцем ЗСУ російський загарбник розповів, що керівництво наказало їм «закріпитися та чекати "Ахмат"».

«Раніше цей підрозділ неодноразово закликав до страти українських військових, один з її представників знімав відео з відрізаною головою воїна ЗСУ», – написав Бутусов.

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Зауважимо, 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ з перших днів повномасштабного вторгнення брала участь у бойових діях на фронті, а з осені 2022 року зосередила свої сили на Вугледарському напрямку. Зі серпня 2024 року 155-та бригада діє у Курській області, куди її перекинули після початку українського наступу. Бригада відома своїми знущаннями з полонених.

До слова, 20 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які діють на Сумщині та у Курській області. Зі слів генерала, попри всі спроби ворога перейняти ініціативу, ситуація залишається під контролем українців.