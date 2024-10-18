Операція зі звільнення важливого для оборони Куп'янська села тривала тиждень

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони за підтримки однієї з бригад Збройних сил України звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка на Харківщині та його околиці. Про це повідомили в пресслужбі української розвідки 18 жовтня.

Зазначається, що операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня. Увесь цей час росіяни чинили опір, намагаючись контратакувати. Утім українські розвідники відбили штурм і продовжили витискати противника.

«Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти ― загарбників знищено у ближніх боях», – ідеться в повідомленні.

Також під час штурму спецпризначенці взяли в полон російських окупантів, які передали важливі розвідувальні дані. Україна звільнить цих російських військовополонених в обмін на українських захисників.

«У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано», – додали в розвідці.

До слова, 16 жовтня українські розвідники зачистили 400 га лісу на Харківщині та показали кадри операції. Під час операції також вдалося захопити у полон російських окупантів для поповнення обмінного фонду.