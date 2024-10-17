Запуст безпілотника «Лютий»

У ніч на 29 вересня бійці підрозділу дронів далекого радіусу дії у складі ГУР атакували територію Росії сотнею БпЛА. Процес запуску безпілотників показав телеканал CNN у середу, 16 вересня, вперше оприлюднивши роботу українського безпілотника Ан-196 «Лютий».

За словами представника ГУР із позивним «Серж», він особисто контролював понад 500 атак далекобійних безпілотників по території Росії з початку повномасштабного вторгнення. Атака БпЛА, яка відбулася 29 вересня, була спрямована на склад боєприпасів у селі Котлубань Волгоградської області, розташований за понад 600 км. Там, за даними ГУР, стояли вагони завантаженого іранськими ракетами потяга.

У підрозділі ГУР зазначили, що ефективним атакам БпЛА заважає російська ППО. Рівень успіху підрозділу може збільшитися з 50% до 95%, якщо західні партнери дозволять використовувати західне озброєння углиб Росії.

«Ми успішні хлопці, і ми знаходимо прогалини в російській ППО... Планування — це, можливо, 60% успіху, усе залежить від планування», – повідомив командир підрозділу із позивним «Вектор».

Під час атаки 29 вересня бійці запланували запуск 12 дронів «Лютий». Безпілотники запрограмували на понад 1000 маршрутів для уникнення російської ППО. За словами «Вектора», БпЛА запускають з різних місць та різних відстаней.

Паралельно із підрозділом в інших частинах України ГУР запустило 90 інших дронів – приблизно 30% з них стали приманками для російської ППО, щоб «Люті», які можуть нести до 250 кг вибухівки, долетіли до Котлубані.

На відео, оприлюднених журналістами, видно, що безпілотники у повній темряві вивозять на позиції, а позаду їде машина з операторами БпЛА. Після запуску безпілотників «Серж», «Вектор» та інші військові повертаються до бази планування та стежать за дронами за допомогою трекерів.

За словами «Сержа», успіх місії можна визначити за допомогою наземної розвідки, аналізу за допомогою супутників та повідомлень у російських Telegram-каналах. В результаті атаки в депо у Котлубані пролунали вибухи.