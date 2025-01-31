У Хотині місцева фірма перебудує колишню будівлю ветеринарної лікарні під гуртожиток для переселенців. Вартість тендеру становить 38 млн грн, однак половина будівельних матеріалів в документах вказана за завищеними у 2-3 рази цінами. За даними ProZorro, тендер на реконструкцію ТОВ «Пересувна механізована колона-47» виграло без конкуренції, оскільки було єдиним учасником на торгах.

КП «Агенція розвитку міста» Хотинської міської ради оголосила тендер на реконструкцію ветеринарної лікарні за адресою вул. Незалежності, 26 17 грудня 2024 року. На закупівлю подала документи лише одна місцева фірма – ТОВ «Пересувна механізована колона-47». За результатами тендеру 14 січня комунальне підприємство замовило цьому товариству реконструкцію будівлі ветеринарної лікарні під гуртожиток за 37,67 млн грн.

За умовами тендеру, до вересня в будівлі колишньої ветеринарної лікарні підрядники повинні виконати внутрішні та зовнішні загальнобудівельні роботи, електромонтажні роботи, облаштувати водопровід та каналізацію, встановити опалення та вентиляцію, придбати устаткування, провести благоустрій території з ігровими спорудами.

За даними сайту «Наші гроші», сам проєкт без торгів замовили у ТОВ «Аксіма Плюс». Реконструкцію лікарні в гуртожиток проведуть за кошти Трастового фонду, виділені для фінансування подолання наслідків кризи для органів місцевого самоврядування України. Однак в тендерній та супровідній документації вартість деяких будівельних матеріалів завищена у 2-3 рази.

Найбільше підрядник переплатить за бетон. На будівництві пропонують використовувати бетон марки В20 (М250). У проєкті його врахували по 5 472 грн/м3 з ПДВ. На ринку будівельних матеріалів компанія «Будделюкс» продає такий самий бетон від 2 600 грн/м3, а «Краснебрук» – по 2 975-3 002 грн/м3, що на 45% дешевше.

Металопластикові вікна замовили по 11 232 грн/м2, тоді як Чернівецька ОДА під час тендеру на ProZorro для проживання переселенців у місті Новоселиця замовляла їх по 5 820 грн/м2, що майже вдвічі дешевше. Керамічний порожнистий камінь врахували по 34 грн/шт. «Епіцентр» продає керамічний блок таких самих розмірів по 16 грн/шт., що вдвічі дешевше, а компанія «Солонсько» пропонує керамічний рядовий порожнистий блок по 12 грн/шт., що майже втричі дешевше.

Стрижневу арматуру А-500 діаметром 10 мм замовили по 46 080 грн/т. «Метінвест-СМЦ» у Хмельницькому продає таку арматуру діаметром 10 по 34 060 грн/т, що на 26% дешевше.

Таким чином, ймовірна переплата по зазначених позиціях може становити 2,79 млн грн. За даними YouControl ТОВ «Пересувна механізована колона-47» зареєстрована в Хотині в 2020 році. Керує фірмою Яна Антонова, а володіє Михайло Біляєв. З 2020 року компанія отримала тендерів на суму 96,88 млн грн, найбільше в нинішнього замовника – комунального підприємства «Агенція розвитку міста» Хотинської міської ради.

Раніше ТОВ «Пересувна механізована колона-47» вже отримало тендер на реконструкцію і переобладнання колишнього інтернату на вулиці Андрія Борулі, 14 у Хотині на гуртожиток. Згідно з системою державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 40,2 млн грн. Завершити реконструкцію планують до вересня 2025 року. В кошторисі цього тендеру також ціни на будматеріали та устаткування завищили мінімум на 5,7 млн грн.