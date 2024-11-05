Будівля станції занепадає

В Хотині Чернівецької області міська влада планує будівлю колишньої станцію переливання крові перебудувати під гуртожитки для переселенців. Поруч повинні звести ще три будинки. Проєкт на реконструкцію і виділення грошей мають погодити Міжнародна організація з міграції Європейського союзу спільно з німецьким банком KfW, а тендер мають оголосити до кінця 2024 року.

Будівля колишньої станції переливання крові в Хотині занепадає. Наразі нею не користуються. В Хотині міська влада підготувала проєкт для реконструкції триповерхової колишньої комунальної установи під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, повідомило «Суспільне. Чернівці».

В районному місті проживає 2,5 тисячі вимушено переміщених осіб, частина з них потребує житла. Для них планують обладнати 48 повноцінних квартир. Помешкання облаштовуватимуть не лише в колишній станції переливання крові, але й в новозбудованих будинках поруч. За проєктом таких будівель має бути 3. Гроші на це виділяє Міжнародна організація з міграції.

«Наразі ми займаємося підготовкою проєктно-кошторисної документації й погоджуємо її з організацією з міграції, яка своєю чергою погоджує ці документи з німецьким банком KfW. Ми подали всі документи на приєднання до мереж газопостачання та електропостачання», – розповів міський голова Хотина Андрій Дранчук.

Вартість проєкту – майже 2 млн євро. Тендер на реконструкцію та будівлю нових двохповерхових будинків на 24 квартири планують оголосити до кінця 2024 року.

«Міжнародна організація з міграції документи на будівництво вже розробила й мають оголошувати тендер. Сподіваємося, наступного року вже почнуть практичні роботи. Цей проєкт повністю фінансує міжнародний донор», – додав Андрій Дранчук.

Наразі у міські раді ще не розробляли документів на яких умовах в нові квартири заселятимуть переселенців. Питання про заселення в соціальне житло ще обговорюватимуть з Міжнародною організацією з міграції.