На Буковині колишню станцію переливання крові перебудують під гуртожитки для переселенців
Поруч планують звести ще три будинки
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В Хотині Чернівецької області міська влада планує будівлю колишньої станцію переливання крові перебудувати під гуртожитки для переселенців. Поруч повинні звести ще три будинки. Проєкт на реконструкцію і виділення грошей мають погодити Міжнародна організація з міграції Європейського союзу спільно з німецьким банком KfW, а тендер мають оголосити до кінця 2024 року.
Будівля колишньої станції переливання крові в Хотині занепадає. Наразі нею не користуються. В Хотині міська влада підготувала проєкт для реконструкції триповерхової колишньої комунальної установи під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, повідомило «Суспільне. Чернівці».
В районному місті проживає 2,5 тисячі вимушено переміщених осіб, частина з них потребує житла. Для них планують обладнати 48 повноцінних квартир. Помешкання облаштовуватимуть не лише в колишній станції переливання крові, але й в новозбудованих будинках поруч. За проєктом таких будівель має бути 3. Гроші на це виділяє Міжнародна організація з міграції.
«Наразі ми займаємося підготовкою проєктно-кошторисної документації й погоджуємо її з організацією з міграції, яка своєю чергою погоджує ці документи з німецьким банком KfW. Ми подали всі документи на приєднання до мереж газопостачання та електропостачання», – розповів міський голова Хотина Андрій Дранчук.
Вартість проєкту – майже 2 млн євро. Тендер на реконструкцію та будівлю нових двохповерхових будинків на 24 квартири планують оголосити до кінця 2024 року.
«Міжнародна організація з міграції документи на будівництво вже розробила й мають оголошувати тендер. Сподіваємося, наступного року вже почнуть практичні роботи. Цей проєкт повністю фінансує міжнародний донор», – додав Андрій Дранчук.
Наразі у міські раді ще не розробляли документів на яких умовах в нові квартири заселятимуть переселенців. Питання про заселення в соціальне житло ще обговорюватимуть з Міжнародною організацією з міграції.