Будівля колишньої школи-інтернату №2 у Хотині, яку планують переобладнати на гуртожиток

Комунальна установа Хотинської міської ради «Агенція розвитку міста» 22 листопада підписала договір з ТОВ «Пересувна механізована колона-47» на реконструкцію і переобладнання колишнього інтернату на вулиці Андрія Борулі, 14 у Хотині на гуртожиток. Згідно з системою державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 40,2 млн грн. Завершити реконструкцію планують до вересня 2025 року. Сайт NGL.media проаналізував кошторис й повідомляє, що ціни на будматеріали та устаткування завищили мінімум на 5,7 млн грн.

В кошторисі йдеться, що комунальники заплатять за металопластикові вікна, які в «Епіцентрі» коштують по 5003 грн за м², 9807 грн за м². Ціну завищили й на металопластикові двері – їх купуватимуть по 12331 грн за м². Однак в «Епіцентрі» такі двері можна придбати за 5554 грн за м². Переплата лише за вікна й двері більша ніж мільйон гривень. Журналісти намагалися поспілкуватися з представницею Агенції розвитку міста Хотинської міськради Вікторією Сінкевич, але вона відмовилися коментувати.

«Пересувна механізована колона-47» отримала тендер без конкуренції. Згідно з аналітичним сайтом YouControl, компанія зареєстрована в Хотині у 2020 році й спеціалізується на будівництві доріг та автострад. Керівницею ТОВ «ПМК-47» є Яна Антонова, а власником – Михайло Біляєв. Тендер з реконструкції інтернату в Хотині став найбільшим для компанії з моменту її заснування. До того бізнес отримав державних підрядів загалом на 19,2 млн грн.

У 2023 році сайт NGL.media повідомляв про плани реконструювати інтернат у Хотині за завищеними цінами. Міськрада Хотина планували розмістити в інтернаті людей, які евакуювалися через війну. Після втручання юристів Bihus.info угоду розірвали.