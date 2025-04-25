В ніч на п’ятницю, 25 квітня, дрони атакували місто Шуя в Івановській області Росії. Там дислокується російська 112 ракетна бригада, що вдарила по Сумах у Вербну неділю.

Перші повідомлення про атаку з’явилися у російських засобах масової інформації близько 03:00. Місцеві жителі повідомляли про дронову атаку, у місті була оголошена повітряна тривога.

У міноборони Росії відзвітували, що протягом ночі російська ППО нібито збила 79 ударних безпілотників. 59 дронів нібито збили над окупованим Кримом, 11 – над Чорним морем, чотири – у Бєлгородській області, по два – у Курській та Ніжегородській областях, один – у Іванівській.

Справжні наслідки атаки наразі невідомі. Зазначимо, що саме 112 та 448 російські ракетні бригади, за даними начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, вдарили по центральній частині Сум у Вербну неділю. Внаслідок обстрілу загинули 35 людей. Крім того, військові 112 ракетної бригади 5 жовтня 2023 року ракетою «Іскандер» вдарили по селу Гроза на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули 59 людей.

112 російська ракетна бригада вже кілька разів потрапляла під атаку. 16 квітня росіяни заявили, що бригаду атакували сім безпілотників. Наступного дня, 17 квітня, ударні дрони завдали повторного удару. Повідомлялось, що під ураження могли потрапити ангари, де зберігаються ракети «Іскандер».

Також 15 квітня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили пункти дислокації 448-ї ракетної бригади армії Росії на Курщині.