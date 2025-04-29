Безпілотники атакували авіабазу «Саваслейка» в міському окрузі Кулебаки

В ніч на вівторок, 29 квітня, безпілотники атакували російський військовий аеродром «Саваслейка» та завод вибухових речовин імені Свердлова в Дзержинську. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на джерела в надзвичайних службах Росії.

Російське Міноборони писало, що в ніч на 29 квітня над Нижегородською областю ППО збила 8 безпілотників. Губернатор області Глєб Нікітін також підтверджував атаку, однак зазначав, що наслідків не зафіксували.

Як з’ясував канал ASTRA, безпілотники атакували авіабазу «Саваслейка» в міському окрузі Кулебаки, а також завод імені Я. М. Свердлова – підприємство Дзержинська, що входить до військово-промислового комплексу Росії.

«Попередньо військовий аеродром атакували як мінімум 8 БпЛА, 7 з них були збиті, а завод – 2 безпілотники. Про наслідки невідомо, співробітників заводу під час атаки евакуювали», – додають у повідомленні.

«Саваслейка» – це авіабаза в Нижегородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міністерства оборони Російської Федерації. З бази російські літаки регулярно атакують Україну.

Завод імені Свердлова виробляє вибухові речовини. Підприємство внесено до санкційного списку України, країн Євросоюзу, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Нагадаємо, у Росії дрони в ніч на понеділок, 28 квітня, масовано атакували Брянську область. Під обстріл потрапив завод, де роблять деталі до «Іскандерів» і ППО.