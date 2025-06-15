Хлопця госпіталізували з переломом ноги

14 червня на Сихові у Львові 16-річний хлопець на електросамокаті зіткнувся з автомобілем Volkswagen e-golf. Внаслідок ДТП підліток отримав відкритий перелом ноги.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОВА, інцидент трапився близько 16:00 на парковці ТЦ «Шувар», що на проспекті Червоної Калини, 36.

«Неповнолітній мешканець Львова 2009 року народження, рухаючись електросамокатом Bolt, здійснив наїзд на автомобіль Volkswagen e-golf під керуванням мешканки Бібрки 1982 року народження», – повідомляють у департаменті.

Внаслідок ДТП водій електросамоката отримав відкритий перелом гомілки. Його шпиталізували в лікарню Св. Миколая.

Обставини події встановлюються.