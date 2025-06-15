У час, коли соціальні мережі часто підмінюють реальні зв’язки, ми все ще шукаємо історії про справжню людську близькість. Саме тому фільми про дружбу не втрачають актуальності – вони надихають, лікують і нагадують, що ми не самі.

ZAXID.NET пропонує добірку кінострічок, які досліджують силу дружби у найрізноманітніших її формах.

«Залишся зі мною» (1986)

Містечко Касл-Рок стривожене зникненням підлітка Рея Брауера, який збирав у лісі чорницю. Його ровесник Верн випадково дізнається, що хлопця збив поїзд, тому він збирає компанію однодумців і вирушає на його пошуки. Компанія вирішує стати героями Касл-Рока, а майбутній похід здається підліткам захопливою прогулянкою, але реальність виявляється жорстокою.

«Зелена книга» (2018)

Викидайла італо-американського походження Тоні Валлелонга (Вігго Мортенсен) наймають водієм на час туру відомого афроамериканського джазового піаніста Дона Ширлі (Магершала Алі). Тоні отримає весь гонорар лише тоді, коли Дон відіграє всі концерти. Абсолютно різні, вони разом подорожують провінційним півднем США. Ця подорож розкриє їм очі на багато речей, що відбуваються у світі навколо них.

«Марлі та я» (2008)

Подружжя Джон і Джен Гроган залишають засніжений Мічиган і освоюються в сонячній Флориді. Вони обоє працюють журналістами і націлені на успіх в професії. Однак з часом Джен натякає Джону, що їм пора задуматися про дитину, але в плани чоловіка це не входить. За порадою колеги, він вирішує взяти в сім’ю цуценя, яке назавжди змінить їхнє звичне життя.

«Розумник Вілл Гантінґ» (1997)

Вілл Гантінґ працює прибиральником в Массачусетському технологічному інституті, а іноді анонімно вирішує складні завдання, які професор Ламбо пише на дошці своїм студентам. Вілл Хантінг – геній і вундеркінд, який поставив на своїх здібностях хрест. Однак професор пропонує йому угоду, яка допоможе йому знайти своє справжнє призначення в житті.

«Чоловік на ім’я Отто» (2022)

Отто (Том Генкс) – сварливий вдівець, який живе сам та не спілкується з сусідами. Отто виходив із дому лише у магазин і назад, однак усе кардинально змінюється з появою нових сусідів. Це подружжя, яке виховує двох дочок, і зовсім не звертає уваги на озлобленість і невдоволення сусіда. Старий стикається з невластивими собі почуттями.