Сирники зі шпинатом та спаржею. Рецепт дня0
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Солоні сніданки стають все більш різноманітними, особливо влітку, коли починається сезон свіжих овочів. Сирники зі шпинатом та спаржею – вітамінна бомба, яка зарядить вас енергією на весь день.
Інгредієнти:
- 150 г;
- 1 шт.;
- 3 ст. л.;
- 20 г;
- 80 г;
- 4 шт.;
- за смаком;
- за смаком;
- за смаком.
Спосіб приготування:
Збийте шпинат у блендері разом із яйцем до однорідної консистенції – маса має нагадувати смузі. Додайте до неї кисломолочний сир, борошно та дрібку солі, добре перемішайте до отримання ніжного тіста, ділиться фудблогерка Вікторія Королівська.
Сформуйте з нього довгу ковбаску, розріжте на рівні частини й сформуйте сирники, скористайтеся для цього склянкою. Обсмажте сирники на сковорідці до золотистої скоринки з обох боків.
Підготуйте спаржу: спершу бланшуйте її в солоній воді 3 хвилини, а потім перекладіть на суху сковорідку з краплею олії. Обсмажте 3-4 хвилини, за бажанням додайте дрібку сушеного часнику.
Викладіть сирники на тарілку й подайте разом із гарніром зі спаржі.