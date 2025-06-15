Солоні сніданки стають все більш різноманітними, особливо влітку, коли починається сезон свіжих овочів. Сирники зі шпинатом та спаржею – вітамінна бомба, яка зарядить вас енергією на весь день.

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 150 г;

150 г; яйця курячі – 1 шт.;

1 шт.; рисове борошно – 3 ст. л.;

3 ст. л.; сир твердий – 20 г;

20 г; шпинат – 80 г;

80 г; спаржа – 4 шт.;

4 шт.; сіль за смаком;

за смаком; оливкова олія за смаком;

за смаком; часник сушений за смаком.

Спосіб приготування:

Збийте шпинат у блендері разом із яйцем до однорідної консистенції – маса має нагадувати смузі. Додайте до неї кисломолочний сир, борошно та дрібку солі, добре перемішайте до отримання ніжного тіста, ділиться фудблогерка Вікторія Королівська.

Сформуйте з нього довгу ковбаску, розріжте на рівні частини й сформуйте сирники, скористайтеся для цього склянкою. Обсмажте сирники на сковорідці до золотистої скоринки з обох боків.

Підготуйте спаржу: спершу бланшуйте її в солоній воді 3 хвилини, а потім перекладіть на суху сковорідку з краплею олії. Обсмажте 3-4 хвилини, за бажанням додайте дрібку сушеного часнику.

Викладіть сирники на тарілку й подайте разом із гарніром зі спаржі.