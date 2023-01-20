Бойовики планували влаштувати заворушення в парламенті, почати стрілянину й спробувати захопити владу

Військова розвідка Росії розробила план державного перевороту в Болгарії у 2016 році, який вдалось зірвати завдяки арешту його учасників. Про це під час дискусії в парламенті Болгарії заявив виконавчий директор розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв, передає «Радіо Свобода».

За його словами, спроба перевороту в Болгарії була запланована на 20 квітня 2016 року. Його мали здійснити воєнізовані організації «Василь Левські» та «Шипка». Понад 700 бойовиків мали влаштувати заворушення в парламенті, почати стрілянину й спробувати захопити владу. Розслідувачі заявляють, що операцію нібито підтримувала Російська православна церква.

Спроба держперевороту провалилась через арешт сотень учасників воєнізованих формувань, з яких до Софії змогли дістатися лише близько тридцяти. Правоохоронці затримали й організатора операції Владіміра Русєва, відомого під псевдонімом «Вальтер Калашніков».

У 1996 році Владімір Русєв був власником охоронної компанії Walter Catani, яка скликала у Болгарії зустріч лідерів глобального безпекового тресту за участю колишніх офіцерів Моссада, КДБ та ЦРУ.

Зазначимо, минулого місяця прокуратура столиці Болгарії Софії наказала контррозвідці країни розпочати розслідування діяльності проросійських воєнізованих формувань після отримання інформації про те, що ця організація скоїла злочини проти країни.