У Німеччині провели масштабну спецоперація проти екстремістів

У Німеччині поліція одночасно в одинадцяти федеральних землях провела спецоперацію проти правоекстремістської організації, що планувала викрадення політиків та державний переворот. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

Понад 3 тис. поліцейських проводили операції у Баварії, Саксонії, Гессені і Тюрингії. Офіцери також були направлені до Австрії та Італії. За дорученням генерального прокурора правоохоронці затримали 25 чоловіків і жінок, які, ймовірно, належали до правої терористичної організації.

Права терористична група набиралася переважно з представників організації так званих «рейхсбюргерів», які відкидають існуючий у Німеччині державний устрій і хочуть замінити його на «недемократичний». Ймовріно, що у радикалізації екстремістів відіграла свою роль конспірологічна ідеологія QAnon, яку поділяла частина нападників на Капітолій США у Вашингтоні в січні 2021 року.

Згідно з висновками слідства, підозрювані з листопада 2021 року планували збройний напад на Бундестаг та захоплення політиків. Вважається, що нападники розраховували на початок заворушень у результаті їхніх дій та на переворот в Німеччині.

Зокрема зазначається, що частина екстремістів, які збиралися «очистити верхній рівень існуючого уряду та створити новий державний апарат за монархічними принципами», займають впливове місце у соціальних чи фінансових сферах, зокрема, серед них є колишні службовці бундесверу та колишній депутат бундестагу від «Альтернативи для Німеччини». Також серед ймовірних учасників екстремістської спільноти колишній депутат бундестагу та колишні військові.

Видання WELT пише, що серед місць, де пройшли обшуки, дім колишньої депутата бундестагу від правої партії «Альтернатива для Німеччини» Біргіт Мальзак-Вінкеман. Інший ймовірний член групи – аристократ принц Гайнріх XIII Ройс, який походить із старовинного дворянського роду.

За версією слідства, угруповання планувало створити неформальну армію для здійснення своїх планів перевороту. Згідно з висновками органів безпеки, організація витратила на підготовку надзвичайно велику суму грошей. Після насильницького повалення група хотіла створити власний «уряд» на чолі з Гайнріхом XIII. На думку змовників, цей «уряд» мав би вести зовнішньополітичні переговори з Росією. Стосовно цього питання представники радикалів вже зв'язувались з росіянами, зокрема, з «російським спецслужбовцем Віталієм Б.». Серед затриманих за підозрою у підготовці держперевороту є громадянка Росії.

Паралельно «військова гілка» організації намагалася завербувати поліцейських і військових до участі в угрупуванні. Відповідні зустрічі та переговори відбулися в Баден-Вюртемберзі та на півночі Німеччини.

Загалом обшуки провели у більш ніж 130 квартирах, офісах та складських приміщеннях, включаючи казарми Командування сил спеціального призначення у Кальві в Баден-Вюртемберзі. Це одна з найбільших поліцейських операцій, які будь-коли проводилися в Німеччині. У середу та четвер Федеральний суд в Карлсруе розгляне питання про арешт 25 учасників угрупування.