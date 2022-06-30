Раніше Болгарія заявила, що висилає 70 російських дипломатів через «загрозу національній безпеці»

Посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова заявила, що Москва розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Софією у разі, якщо вона не скасує рішення про висилку70 працівників російських дипломатичних представництв. Як інформує «Європейська правда», в ефірі BNT вона сказала, що Росія розцінює дії влади Болгарії, яка вирішила вислати 70 російських дипломатів як безпрецедентні.

«Дипломатичні відносини можуть навіть розірвати! Москва ухвалить рішення», – наголосила вона.

Крім того, болгарські ЗМІ у четвер повідомили про те, що Росія надіслала Болгарії ноту з вимогою скасувати рішення про вислання російських дипломатів за підозрою у шпигунстві. Пізніше існування такого звернення підтвердило і МЗС Болгарії.

У ноті стверджується, що рішення має бути переглянуте до опівдні 1 липня, інакше «перед російським керівництвом буде негайно порушене питання про закриття посольства Російської Федерації у Республіці Болгарія».

МЗС Болгарії передало ноту канцелярії прем’єра й очікує на подальші дії.

Доповнено 30:06. У Росії пригрозили розірвати дипломатичні відносини з Болгарією, якщо влада країни не відмовиться від свого рішення.

Як інформував ZAXID.NET, 28 червня Болгарія оголосила, що висилає 70 російських дипломатів. У МЗС Болгарії пояснили своє рішення принципом взаємності та діяльністю російських посадових осіб, яка загрожує національній безпеці країни та суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини.

Інформагентство BGNES з посиланням на прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова повідомляє, що багато хто з цих дипломатів займався «незвичайною діяльністю» і прямо працювали на іноземні служби, а їхня дипломатична роль була прикриттям.