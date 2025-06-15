Частина будинків на Левандівці залишилася без світла

У неділю, 15 червня, на Левандівці у Львові були чутні вибухи. Про це у соцмережах близько 12:30 повідомили очевидці. Як уточнили у Львівській міській раді, на вул. Суботівській вибухнув електричний кабель. Через аварію частина Левандівки тимчасово залишилась без світла.

За інформацією Залізничної районної адміністрації, ніхто з мешканців не постраждав.

«Львівобленерго» вже відправило на місце події ремонтні бригади. Електропостачання обіцяють відновити приблизно через годину.