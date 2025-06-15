Фахівці дослідили автентичні оздоби палацу

Львівська реставраційна майстерня Karp Restorer дослідила палац у місті Сколе, відновленням якого займається Франкфуртське зоологічне товариство. Фахівці розповіли, що цікавого виявили на памʼятці XIX століття.

«Протягом місяця наша команда провела комплекс наукових досліджень декоративного оздоблення та столярних елементів в інтер’єрах палацу. Роботи охопили візуальне обстеження, стратиграфічні зондування, дослідження структури декору, фотофіксацію деструктивних та збережених елементів, очищення поверхонь лазерною системою», – розповіли у Karp Restorer.

Як зазначили реставратори, палац неодноразово перебудовували, також він постраждав від пожежі 1915 року, через яку багато декоративних елементів інтер’єру втрачено.

«У 1939-1941 рр. будівля використовувалася як об’єкт НКВС, під час німецької окупації тут розміщувалось командування частин 17-ї армії вермахту, угорський військовий шпиталь, а згодом 1948 року – дитячий інтернат, що також вплинуло на фізичний стан оздоблення: численні перемалювання, спрощення декору, втрати стель та інтер’єрних елементів», – зазначили реставратори.

Фахівці зʼясували, що в палаці є замуровані ходи, і виявили 16 шарів фарби на стінах, а ліпнина на стелі ховається під 6 шарами. У підвалах команда знайшла залишки трафаретних зображень, які можуть бути автентичними, у багатьох приміщеннях на підлозі збереглися кахлі початку XX ст.

Замуровані двері (фото Юрія Павлишинця/FZS Ukraine)

«У процесі досліджень ми знайшли багато замурованих проходів між кімнатами, особливо на другому поверсі. Довкола замурованих дверей під перемалюваннями ми часто знаходили залишки розписів», – розповіла керівниця досліджень Ірина Змієвська.

Фахівці відібрали проби з фарбового шару знайдених орнаментів, тиньку з різних зон палацу, оглянули столярку. Попереду – лабораторні дослідження відібраних матеріалів і ретельне вивчення екстерʼєру палацу. На основі дослідження фахівці склали науково-реставраційний звіт, що стане базовим для подальших проєктних рішень з консервації, реставрації та пристосування палацу до сучасних вимог.

фото Юрія Павлишинця/FZS Ukraine

Після всіх відновлювальних робіт палац Гредлів може виконувати паралельні функції:

офісу нацпарку;

екоосвітніх ініціатив;

дослідницьких резиденцій;

музею;

туристично-інформаційного центру, кавʼярні, ресторану.

Архівне фото палацу Гредлів у Скольому

Палац у Сколе звів наприкінці ХІХ ст. граф Кінські, а на початку ХХ століття розбудувала родина Ґредлів (або Грьодлів) – промисловців і підприємців німецького походження. Будівля збудована у стилі необароко з елементами еклектики, є памʼяткою місцевого значення. Її орендує НПП «Сколівські Бескиди». У перший рік повномасштабного вторгнення у палаці жили переселенці. Торік йому повернули автентичний вигляд даху: бляху замінили на керамічну дахівку.