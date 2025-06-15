14 червня на трасі Стрий-Тернопіль у ДТП потрапили вантажівка та легковик Seat Altea. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці події.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія трапилася о 14:37.

«Водій автомобіля Seat Altea, рухаючись у напрямку м. Ходорів, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo», – зазначено у повідомленні.

Внаслідок ДТП 55-річний водій автомобіля Seat, мешканець с. Грусятичі Ходорівської громади, загинув на місці події. За кермом вантажівки був 36-річний мешканець с. Грімне Комарнівської громади.

Обставини ДТП встановлюють слідчі.