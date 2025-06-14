Водій буса Iveco втік з місця ДТП

Слідчі встановили особу водія авто, який збив 76-річну жінку у Стебнику і втік з місця ДТП. Ним виявився 39-річний житель Стебника, який керував мікроавтобусом Iveco.

Як розповіли у поліції Львівщини, 13 червня до дрогобицької лікарні доставили 76-річну пацієнтку із компресійним переломом хребців та забоями після ДТП.

Поліцейські встановили, що подія сталась 12 червня близько 11:30 на вулиці Симоненка у Стебнику. Наїзд на пенсіонерку, яка переходила проїзну частину, скоїв 39-річний місцевий житель, який керував мікроавтобусом Iveco.

Водію мають оголосити про підозру за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Мікроавтобус вилучили на спецмайданчик.