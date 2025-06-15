У пари українців румунські прикордонники вилучили 1,4 млн доларів

Румунські митники та прикордонники вилучили у подружжя українців 1,4 млн доларів. Чоловік та жінка намагалися провезти гроші до Румунії, приклеївши їх до тіла скотчем. Про це у неділю, 15 червня, повідомили прикордонники Румунії.

Подія трапилася у суботу, 14 червня, близько 19:50. 49-річний українець та його 39-річна дружина, яка має румунсько-українське громадянство, намагались пішки перетнути кордон України з Румунією у пункті пропуску «Вадул-Сірет». Пара викликала підозру у румунських митників та прикордонників, тому їх вирішили ретельно перевірити. Підозра румунських прикордонників справдилась, вони виявили, що українці намагалися ввезти в країну 1,4 млн доларів, заховавши гроші під одежею.

«У чоловіка виявили 810 тис. доларів, тоді як у жінки – 590 тис. доларів. Жодна із сум не була задекларована відповідно до чинного законодавства щодо ввезення іноземної валюти до країни», – йдеться у повідомленні.

Митники Румунії оштрафували кожного з порушників на 15 тис. леїв (приблизно 138 тис. грн), а також вилучили у них виявлені гроші. Там також нагадали, що ввезення до країни понад 10 тис. євро (або еквівалент в іншій валюті), без декларування заборонене та тягне за собою санкції, зокрема, конфіскацію незадекларованих сум.

Нагадаємо, у вересні 2024 року польські митники затримали українку, яка намагалася ввезти до Польщі 355 тис. євро та 46 тис. доларів у валізі для багажу. Жінка подорожувала поїздом «Київ-Перемишль».