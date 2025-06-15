Після першої ДТП водійка не зупинилась, а продовжила рух

У неділю, 15 червня, нетвереза водійка вчинила три аварії у Львові. Вона знесла дорожній знак, в’їхала в браму та вдарила інше авто. На порушницю поліцейські склали чотири протоколи та постанову.

Як розповіли у патрульній поліції Львова, до них надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Петрушевича. На місці події інспектори застали 33-річну водійку автомобіля Infiniti QX70, яка мала очевидні ознаки алкогольного сп’яніння.

«Як з’ясувалося, кермувальниця скоїла три автопригоди: на вулиці Ярославенка вона в’їхала в браму прибудинкової території, на вулиці Свєнціцького знесла дорожній знак, а на вулиці Шота Руставелі зіткнулася з автомобілем Chevrolet Aveo», – розповіли у пресслужбі патрульної поліції.

За інерцією водійка доїхала аж до площі Петрушевича. Вона погодилася пройти перевірку на стан спʼяніння. Драгер показав результат 2,33 проміле.

На порушницю патрульні склали:

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

три протоколи за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП);

постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (відсутність полісу обов’язкового страхування).

33-річну водійку відсторонили від керування транспортним засобом.