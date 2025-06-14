23-річну шахрайку взяли під варту

Шахрайка від імені благодійного фонду Ірини Федишин видурювала гроші у військових. Поліція затримала самозваницю, це 23-річна мешканка Закарпаття, її взяли під варту. Про це Ірина Федишин повідомила у фейсбуці 14 червня.

Співачка запостила відео з-під відділу поліції Львова, у якому розповіла деталі справи: «Діяли вони групою. Вишукували телефони військових під різними постами, набирали їх, представлялися волонтерами мого фонду, обіцяли автівку, натомість брали за це кошти і просто зникали».

Ірина Федишин дізналася про аферу у квітні, коли один з ошуканих військових звернувся до неї особисто. Тоді вона написала заяву у поліцію. Кіберполіцейські викрили шахрайку.

Внаслідок шахрайської схеми постраждали кілька військових. Поліція задокументувала кілька фактів. У кожному випадку привласнена сума коливалась від 3,5 до 4,8 тис. гривень.

«Підозрювана вступала в контакт з військовослужбовцями, які потребували автомобілів для виконання бойових завдань на фронті, видавала себе за представницю благодійного фонду та пропонувала безкоштовно передати їм транспортні засоби. При цьому військові повинні були наперед переказати їй кошти на пальне для перегону. Одержані кошти вона привласнювала», – повідомили у поліції Львівщини.

Слідчі дії у справі шахрайства (фото з інстраграму Ірини Федишин)

Поліцейські повідомили шахрайці про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ, що максимально загрожує позбавленням волі до восьми років. Суд взяв її під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, фонд Ірини Федишин закуповує для військових на фронт автомобілі, дрони, приціли, бронежилети тощо. У травні і червня 2024 року під час благодійного туру у США та Канаді Ірина Федишин зібрала 300 тис. доларів (понад 12 млн грн) та купила 60 пікапів для 80-ї ОДШБр, 121 бригади ТрО, 24-ї ОМБр, 3-ї окрема штурмова бригада, полку НГУ «Азов». У березні 2025 року її фонд придбав для ЗСУ ще 100 автомобілів, гроші на які вона зібрала під час різдвяного туру «Україна колядує».