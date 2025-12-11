Закарпатка Аліна Алиєва отримала вирок за шахрайство

Рокитнянський районний суд Київської області виніс вирок 24-річній мешканці Закарпаття Аліні Алиєвій, яка видавала себе за представницю благодійного фонду співачки Ірини Федишин та виманювала гроші у військовослужбовців. Суд визнав її винною у шахрайстві та призначив три роки тюрми. Про завершення розгляду справи в суді повідомили Офіс генпрокурора та прокуратура Львівщини.

За даними правоохоронців, обвинувачена стежила за сторінкою фонду львівської співачки Ірини Федишин у TikTok та у коментарях шукала прохання про допомогу з авто для фронту.

«Вона телефонувала військовим, представлялася координаторкою фонду і обіцяла передати машину безкоштовно, але просила оплатити “пальне на доставку” – 4 тис. грн. Насправді жодного авто не існувало. Гроші йшли на особисті потреби. Таким чином вона ошукала трьох військовослужбовців», – йдеться в повідомленні ОГП.

Схему викрили після того, як один із потерпілих зв’язався безпосередньо з фондом. Загалом жінка ошукала трьох військових на понад 12 тис. грн.

Її дії кваліфікували як шахрайство (ч. 2, 3 ст. 190 ККУ). За даними судового реєстру, справу розглядала суддя Оксана Штифорук, яка призначила обвинуваченій Аліні Алиєвій покарання – три роки позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни львівська співачка Ірина Федишин за рахунок зібраних на концертах пожертв придбала для ЗСУ 400 автомобілів, а також близько сотні дронів, 2000 різної амуніції тощо.