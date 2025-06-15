У Львові 19-річна дівчина випала з чотирнадцятого поверху будинку і загинула
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Трагедія трапилася у 14-поверховому будинку
Ввечері 14 червня у Львові 19-річна дівчина випала з багатоповерхівки і загинула. Інцидент трапився в 14-поверховому будинку на вул. Миколайчука у Шевченківському районі Львова. Про нещасний випадок спершу повідомили у телеграм-каналах, у поліції підтвердили факт загибелі дівчини.
Як зʼясував ZAXID.NET, виклик до поліції надійшов після 23:00. Трагедія трапилася у будинку №12.
У поліції ZAXID.NET повідомили, що загибла дівчина 2006 року народження. Вона не жила у цьому будинку, випала із загального балкона на 14 поверсі.
Слідчі зʼясують, чи це був нещасний випадок, чи самогубство.
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