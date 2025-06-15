Трагедія трапилася у 14-поверховому будинку

Ввечері 14 червня у Львові 19-річна дівчина випала з багатоповерхівки і загинула. Інцидент трапився в 14-поверховому будинку на вул. Миколайчука у Шевченківському районі Львова. Про нещасний випадок спершу повідомили у телеграм-каналах, у поліції підтвердили факт загибелі дівчини.

Як зʼясував ZAXID.NET, виклик до поліції надійшов після 23:00. Трагедія трапилася у будинку №12.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що загибла дівчина 2006 року народження. Вона не жила у цьому будинку, випала із загального балкона на 14 поверсі.

Слідчі зʼясують, чи це був нещасний випадок, чи самогубство.