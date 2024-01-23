Російські полонені у таборі Захід-2

Уряд під час засідання у вівторок, 23 січня, виділив Міністерству юстиції 34 млн грн для капітального ремонту табору для утримання військовополонених «Захід-2». Про це у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Табір «Захід-2» розташований у місті Могилів-Подільський на Вінниччині. Розміщення таких установ в глибокому тилу – вимога Женевських конвенцій.

Рішення про відкриття нового табору на базі виправної колонії з’явилося у листопаді 2023 року. Це пов’язано з тим, що через блокування Росією обмінів військовополоненими у таборі «Захід-1» на Львівщині не вистачало місця для утримання усіх полонених росіян. У листопаді уряд також виділив понад 3 млн грн на переоблаштування колонії. Перших полонених табір прийняв вже в грудні.

Полонені тут мають окремі спальні місця у великих опалюваних кімнатах, регулярне гаряче харчування, доступ до медичної допомоги, можливість отримання та надсилання кореспонденції, посилок і переказів від рідних. Табір із полоненими російськими військовими можуть відвідувати міжнародні правозахисні організації та ЗМІ.

Додамо, що торік у Міністерстві юстиції розповіли, що витрачають на одного російського військовополоненого приблизно 10 тис. грн у місяць. Міністр Денис Малюська запевняв, що усі полонені російські солдати, які не поранені і не лікуються, працюють у таборі.