Умисну паузу в обміні росіяни створили для розхитування ситуації в Україні

До найбільшого обміну військовослужбовців з часів повномасштабного вторгнення, який відбувся 3 січня, росіяни блокували процес кілька місяців, намагаючись використати родичів полонених військовослужбовців у власних цілях. Зокрема, для підривної діяльності всередині України, повідомив у четвер, 18 січня, омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв’ю NV.

За словами Дмитра Лубінця, російська сторона здійснює просування у перемовинах щодо обміну військовополонених тільки з холодного розрахунку. Жодних «жестів доброї волі» Росія ніколи не проявляла.

Зокрема, під час перемовин щодо обміну 230 українських військовослужбовців Росія створила умисну паузу. Тимчасове припинення обмінного процесу росіяни намагалися використати проти України за допомогою родичів військовополонених.

«Це система: спочатку заблокували без жодних пояснень обміни, потім ми почали фіксувати численні звернення з російської сторони до родичів військовополонених нібито з тим, щоб пояснити, що вони готові “вашого чи вашу віддати, це Україна не хоче забирати”, і щоб вони виходили й вимагали від української влади розблокувати цей процес. Таким чином змушували виходити на якісь акції протесту, блокування якихось доріг, блокування діяльності адміністративних будівель. Для України, яка переживає воєнні часи, додаткова соціальна і політична напруга всередині держави точно буде грати на користь країни-агресора», – розповів Дмитро Лубінець.

Чи здійснювали родичі військовополонених ці вимоги, Дмитро Лубінець не уточнив. Скільки саме тривало призупинення перемовин щодо обміну, також невідомо.

Нагадаємо, 3 січня Україна врешті-решт повернула з російського полону 230 громадян. Серед них – офіцери, сержанти та солдати, а також шестеро цивільних, яких незаконно позбавили волі росіяни. Зазначається, що серед тих, хто повернувся до України, 48 громадян мали статус зниклих безвісти.