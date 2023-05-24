Українця стратили у Нижній Дуванці, що на Луганщині

На тимчасово окупованій Сватівщині Луганської області росіяни стратили чоловіка. Він мав чітку проукраїнську позицію та не піддавався на тиск окупантів, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у середу, 24 травня.

За його даними, чоловіка повісили у Нижній Дуванці за те, що він висловлював проукраїнську позицію. Артем Лисогор повідомив, що загиблого неодноразово допитували росіяни, намагаючись зламати.

«Окупанти повісили чоловіка на Сватівщині. Він мав чітку проукраїнську позицію. Російські нелюди постійно тиснули на нього та тягали на допити. Хотіли зламати. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Стратили його в рідній Нижній Дуванці», – повідомив Артем Лисогор.

Голова Луганської ОВА не повідомив, як звали загиблого українця. Також Артем Лисогор не уточнив, коли саме чоловіка повісили.

Нагадаємо, наприкінці квітня омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, чому українцям на окупованих територіях варто брати російські паспорти. Він аргументував це питанням безпеки для здоров'я та життя українців на ТОТ – першочергово російські паспорти допоможуть українцям вижити під російською окупацією.