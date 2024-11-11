Українські військовополонені були без зброї

У понеділок, 11 листопада, російські військові впритул розстріляли двох українських військовополонених у Курській області. Про це повідомив активіст, волонтер та блогер Сергій Стерненко.

Волонтер опублікував відео розстрілу та зазначив, що запис йому надали українські військові.

«Це сталося сьогодні на Курщині. Відео надали наші військові. Видно, як росіяни впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українців», – зазначив Стерненко.

Увага, відео містить чутливий контент!

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього злочину.

«Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права», – йдеться у дописі.

Лубінець наголосив, що міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості.

Воєнні злочини росіян

9 листопада стало відомо, що російські військові розстріляли пораненого беззбройного українського захисника.

24 жовтня повідомляли, що росіяни стратили чотирьох військовополонених на Донеччині. Жертвами стали полонені поблизу Селидового бійці Національної гвардії.

18 жовтня воєнний злочин росіян зафіксували на Бахмутському напрямку – загарбники розстріляли військовослужбовця Збройних сил, який, імовірно, був поранений.