Десантники знищили підрозділ 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади вистежили у Курській області російських військових, які вбивали українських полонених. Про це у суботу, 25 січня, повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

На Курщині десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади знищили підрозділ 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії. У дописі зазначають, що ці росіяни вбивали українських військовополонених

«Полювання на цих виродків, що вбивають наших полонених, пройшло успішно і буде продовжуватись надалі. Буковинські десантники готові відправити усіх воєнних злочинців зі 155-ї бригади у пекло», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що українські захисники знищили частину росіян, які були причетні до розстрілу українських полонених на одному з напрямків фронту, а інших змусили здатися в полон.

Також писали, що під час аналізу документів, які були вилучені в північнокорейських військових, з’ясували, що бійці КНДР бачили загибель своїх товаришів і тому вдавалися до страт українців у Курській області.