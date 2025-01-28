У ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів

Українські військові провели зачистку ворожих позицій у Курській області та завдали значних втрат росіянам. Про це у вівторок, 28 січня, повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Воїни 8-го полку ССО під час спеціальних дій на території Курської області провели зачистку ворожих позицій. Українські бійці завдали значних втрат противнику в живій силі та захопили важливі трофеї.

«У ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів. Крім того, за допомогою скидів з дронів наші воїни знищили 7 окупантів, ще 10 зазнали поранення», – йдеться у повідомленні.

Також оператори 8-го полку ССО виявили та захопили:

засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку,

далекомір «ДЛ-5»,

тепловізійний приціл «1ПН139-1»,

штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом «1П87»,

засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога.

Фото ССО, на фото спорядження росіян, яке затрофеїли воїни ССО

Крім цього, воїни знайшли документи ворога.

«Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника», – додають у ССО.

Нагадаємо, 25 січня на фронті сталися 167 бойових зіткнень під час яких українським військовим вдалося уразити пункт управління безпілотників російських військ.

Того ж дня стало відомо, що бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади вистежили у Курській області російських військових, які вбивали українських полонених.