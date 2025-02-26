Наліт на промисловий комплекс на Донецькому напрямку здійснили оператори 3-го полку ССО

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових на Донецькому напрямку. Про це у середу, 26 лютого, повідомили бійці ССО.

У дописі зазначають, що наліт на промисловий комплекс на Донецькому напрямку здійснили оператори 3-го полку ССО. Під час операції захисникам вдалося знищити близько взводу військових Росії. Лиш одному окупанту вдалося зберегти життя, адже військові змусили його здатися в полон.

Полонений росіянин розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та його склади боєприпасів. Відтак ці арсенали було знищено того ж дня.

«Коли піхота противника зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів 3-го полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому обʼєкті та по периметру промзони», – розповідають у повідомленні.

Першими відпрацювали оператори дронів, а згодом українські бійці потрапили на промисловий комплекс на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі.

Нагадаємо, 26 лютого повідомили, що Січеславські десантники у ході штурмових відновлювальних дій взяли під контроль населений пункт Котлине, що розташоване неподалік від Покровська у Донецькій області.