Раніше ЗМІ з посиланням на розвідку повідомляли про передачу Росії приблизно 50 170-мм гаубиць

Північна Корея поставила Росії додаткові артилерійські системи для допомоги у війні проти України. Про це повідомила 19 листопада Національна розвідувальна служба Південної Кореї, передає АР із посиланням на депутата Лі Сон Квуна.

Йдеться про передачу партії нових 170-мм самохідних гармат та 240-мм реактивних систем залпового вогню. За словами Лі Сон Квуна, розвідка оцінила озброєння як таке, яким росіяни не користувалися – отже, КНДР могла направити інструкторів для навчання росіян та технічного обслуговування.

АР нагадало, що минулого тижня російські Telegram-канали опублікували фото, на яких видно схожі на північнокорейські 170-мм самохідні гармати M1989 Koksan переміщуються залізницею всередині Росії. Скільки саме одиниць такої техніки надали Росії, наразі невідомо. Втім, про передачу росіянам приблизно 50 гаубиць 170 мм та 20 240-мм РСЗВ нещодавно повідомило Finencial Times із посиланням на українську розвідку.

«Артилерійські системи є найновішою типовою зброєю, яку Північна Корея, як вважають, надала Росії, оскільки дві країни різко розширюють військову співпрацю перед обличчям окремих протистоянь із США та їхніми союзниками. Минулого місяця агентство заявило, що з серпня 2023 року Північна Корея відправила в Росію понад 13 тис. контейнерів з артилерією, ракетами та іншим звичайним озброєнням, щоб поповнити свої запаси зброї, що скорочуються», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 2 листопада розвідка повідомила про перебування понад 7000 північнокорейських солдатів біля кордону України. Солдатів перекинули за допомогою 28 військово-транспортних повітряних бортів з Приморського краю Росії та надали їм обладнання для піхоти.

Раніше, 23 жовтня, розвідка зафіксувала прибуття північнокорейських військовослужбовців на Курщину. Загалом, за даними ГУР, окупанти готують близько 12 тис. військових з КНДР, серед яких 500 офіцерів і три генерали.

Вже 5 листопада в Міноборони підтвердили перші зіткнення ЗСУ з військами КНДР на Курщині. За словами Рустема Умєрова, північнокорейських військових замаскували під бурятів і змішали з росіянами, тому, щоб підтвердити точну кількість їхніх втрат і військовополонених, треба провести процедури ідентифікації.