Оператори 413-го батальйону вразили артилерійську установку «Коксан»

Українські військові виявили і вивели з ладу північнокорейську самохідну артилерійську установку М-1978 «Коксан» на Донецькому напрямку. Про це у вівторок, 25 березня, повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

Оператори 413-го батальйону «Рейд» виявили і вивели з ладу північнокорейську самохідну артилерійську установку М-1978 «Коксан» на Донецькому напрямку. Військові зауважують, що це вже п’ята така установка, виведена з ладу підрозділами Сил безпілотних систем за останній місяць. Тоді як з початку повномасштабного вторгнення українські сили знищили понад 25 тис. артилерійських систем ворога.

«Через нестачу ствольної артилерії армія Росії усе частіше застосовує «Коксани», отримані від Північної Кореї», – додають у дописі.

САУ М-1978 «Коксан» оснащена 170-мм гарматою й може стріляти на дистанцію до 60 км. Це робить її однією з найбільш дальнобійних артилерійських систем в арсеналі Росії.

Нагадаємо, 18 березня оператори 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів уразили одразу три північнокорейських самохідних артилерійських установок на Курському напрямку.