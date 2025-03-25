Українська авіація завдала удару по прикордонному селу на Курщині, де розмістилися окупанти

Повітряні сили ЗСУ здійснили атаку на місце зосередження російської живої сили на території Курської області. Внаслідок успішного ураження ліквідовані до 30 росіян, повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у вівторок, 25 березня.

За даними Генштабу, українська авіація завдала ударів по об’єкту в селі Кондратівка, що на Курщині. Населений пункт розташований за майже 4 км від українсько-російського кордону.

У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, «ліквідовано до 30 окупантів. Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Там додали, що Повітряні сили та інші частини Сил оборони будуть продовжувати завдавати атак по противнику.

Нагадаємо, напередодні, 24 березня, Сили спеціальних операцій повідомили про знищення чотирьох російських гелікоптерів у Бєлгородській області. Ракетні удари по майданчику для підскоку авіації знищили два ударні вертольоти Ка-52 та транспортні гвинтокрили Мі-8.